"الشاباك" يزعم اعتقال منفذي عمليات إطلاق النار قرب الخليل ونابلس

القدس المحتلة/سما/

أعلن جهاز "الشاباك" الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة اعتقال منفذ عملية إطلاق النار على مستوطنة كرمئيل جنوب الخليل، واعتقال خلية تابعة لحركة حماس نفذت عملية إطلاق نار على مركبات المستوطنين في حورة قرب نابلس.



وأضاف موقع "سروجيم" العبري أنه خلال عملية مشتركة لجهاز الشاباك والجيش الإسرائيلي والشرطة قاموا باعتقال فتى فلسطينيي يبلغ من العمر 16 عامًا زاعماً أنه نفذ عملية إطلاق النار نحو مستوطنة كرمئيل جنوب الخليل الأسبوع الماضي.



وقال الموقع إن الشاباك اعتقل ايضا خلية تابعة لحماس نفذت عملية إطلاق نار ضد مركبات المستوطنين قرب قرية عينابوس جنوب نابلس، ووفق بيان الشاباك يزعم فيه أن الخلية تلقت تعليمات من حماس بقطاع غزة لتنفيذ العملية.



وذكر البيان أن الشاباك عثر على الأسلحة التي تم تنفيذ كلتا العمليتين فيهما قرب الخليل ونابلس، وشملت مسدسات وذخائر.