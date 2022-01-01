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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الجمعة 23 سبتمبر 2022 03:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



القدس المحتلة/سما/

 فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرنوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الجمعة.

* "يديعوت احرونوت ":

- لبيد في الأمم المتحدة: السلام ليس حلا وسطا وإنما اتفاق لحل الدولتين هو الصحيح من اجل أولادنا 

- للمرة الأولى من سنوات يقوم رئيس حكومة بطرح القضية الفلسطينية من على مسرح الأمم المتحدة 

- شرط لبيد الوحيد ان تكون دولة تريد السلام ولا ان تتحول الى قاعدة "إرهاب"

- نتنياهو هاجم لبيد: خطاب كله يدل على الضعف

- المحكمة العليا تلغي تعيين مزوز رئيسا للجنة اختيار كبار المسؤولين في الوظائف الرسمية، منها تعيين رئيس الأركان 

- توقع هجرة آلاف اليهود لإسرائيل من روسيا خوفا من تجنيدهم بالجيش الروسي 

- امرأة في إيطاليا تترأس حزبا فاشيا ستصل الى رئاسة الحكومة للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية 

* "معاريف":

- لبيد يدعي ان اغلبية الإسرائيليين يدعمون دولة فلسطينية لكن هل استطلاعات الراي تدعم ذلك 

- لبيد: اتفاق مع الفلسطينيين هو الأمر الصحيح لأمن إسرائيل 

- نتنياهو يهاجم لبيد: يدخل إسرائيل الى الحفرة الفلسطينية 

- استطلاع للراي: كتلة نتنياهو ترتفع لكن التعادل ما زال قائما.. الليكود 33، يش عتيد 24، المعسكر الرسمي 12، الصهيونية الدينية 12، شاس 8، يهدوت هتوراة 7، حزب العمل 6، يسرائيل بيتنا 5، ميرتس 5، القائمة المشتركة 4، الموحدة 4 

* "هارتس":

- لبيد في الأمم المتحدة: اتفاق مبني على حل الدولتين لأنه مهم لأمن إسرائيل 

- لبيد يتحدث عن حل الدولتين لأنه يخاف قول الحقيقة، وهي ان إسرائيل قتلت حلم الدولتين بفعل الاستيطان 

- بايدن يثني على خطاب لبيد: إعلان شجاع 

- افتتاحية الصحيفة: البشرى: لا بشرى لخطاب نتنياهو 

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#الصحف الاسرائيلية

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