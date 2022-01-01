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تفاصيل غرق قارب

يينهم فلسطينيون .. ارتفاع ضحايا غرق قارب المهاجرين قرب طرطوس إلى 53 غريقا

الجمعة 23 سبتمبر 2022 10:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يينهم فلسطينيون .. ارتفاع ضحايا غرق قارب المهاجرين قرب طرطوس إلى 53 غريقا



وكالات

ارتفع عدد ضحايا حادث الزورق اللبناني، الذي غرق أمس الخميس، قبالة الشواطئ السورية إلى 53 غريقا و16 مصابا، بعد أن عثرت فرق الإنقاذ السورية على 17 غريقا اليوم الجمعة.

وأكد مصدر طبي في محافظة طرطوس لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ” عثرت فرق الانقاذ منذ ساعات الصباح الأولى وحتى الآن على 17 غريقاً بينهم نساء وأطفال  في منطقة البصيرة شمال مدينة طرطوس بحوالي 13 كلم،  من ضحايا الزورق اللبناني الذي غرق أمس “.

وأكد المصدر الطبي ” جميع الضحايا تم نقلهم بواسطة سيارات الاسعاف التابعة لمديرية الصحة والهلال الاحمر السوري إلى مشفى الباسل في مدينة طرطوس “.

من جانبه أكد مصدر في محافظة طرطوس ” استنفار كافة الفرق الخاصة في الانقاذ والهلال الاحمر ومديرية الصحة وكافة الجهات صاحبة العلاقة لمتابعة عمليات البحث عن ضحايا الزورق اللبناني بعد المعلومات التي أدلى بها عدد من الأشخاص الذي تم انقاذهم يوم أمس بأن عدد الاشخاص الذين غادروا من شاطئ المنية قرب طرابلس أكثر من 120 شخص أغلبهم من سوريا ولبنان وفلسطين “.

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