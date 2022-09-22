استطلاع : نتنياهو يحصل على 61 مقعدا و تراجع للأحزاب العربية

القدس المحتلة / سما /

اظهر استطلاع رأي جديد حول الانتخابات الإسرائيلية الذي أجراه البروفيسور كميل فوكس، والذي نُشر مساء (الخميس) في النشرة المركزية على القناة 13، ان حزب البيت اليهودي الذي تقوده وزيرة الداخلية اييلت شاكيد لن يعبر نسبة الحسم. وأن نتنياهو يستطيع تشكيل حكومة يمين.

فيما يتعلق بخريطة المقاعد، تحقق الكتلة اليمينية بقيادة بنيامين نتنياهو 61 مقعدًا ويحافظ الليكود على سلطته بـ 32 مقعدًا وزادت الصهيونية الدينية إلى 14 مقعد. كما يحافظ شاس ويهودية التوراة على قوتهما بـ 8 و 7 مقاعد على التوالي.

في الكتلة الثانية، زاد حزب يش عتيد الذي يرأسه يائير لابيد تمثيله إلى 25 مقعد، واستمر معسكر الدولة، الذي لم يزداد قوة منذ انضمام أيزنكوت، في التدهور ولم يتلق سوى 11 مقعدًا. وبقي حزبي العمل وميرتس بـ 5 مقاعد كما في استطلاعات الرأي السابقة، وتراجع حزب إسرائيل بيتنا بزعامة أفيغدور ليبرمان إلى 5 مقاعد.

واصلت الجبهة والعربية للتغيير الحصول على 4 انتداب بعد انقسام القائمة المشتركة وظلت القائمة العربية الموحدة بـ 4 مقاعد.

اما حزب التجمع الذي كان جزءً من القائمة المشتركة لن يعبر نسبة الحسم اذ يحصل على 2.1 في المائة فقط مما يؤدي الى تراجع التمثيل العربي في الكنيست الى 8 اعضاء بدل 10 في الانتخابات الأخير.