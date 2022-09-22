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الطقس: اجواء خريفية والحرارة دون المعدل رغم ارتفاع طفيف عليها

الجمعة 23 سبتمبر 2022 08:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: اجواء خريفية والحرارة دون المعدل رغم ارتفاع طفيف عليها



رام الله / سما /

تسود البلاد اليوم أجواء خريفية غائمة جزئياً ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لكنها تبقى اقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

هذه الليلة : يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

غدا السبت يكون الجو غائما جزئياً و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

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