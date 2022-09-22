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الاحتلال يعلن انتهاء مناورات مشتركة مع الجيش الأمريكي في البحر الأحمر

الخميس 22 سبتمبر 2022 07:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعلن انتهاء مناورات مشتركة مع الجيش الأمريكي في البحر الأحمر



القدس المحتلة / سما /

أعلن جيش الاحتلال، اليوم الخميس، اختتام المناورة البحرية المشتركة "الدرع الرقمي" والتي استمرت أربعة أيام، في خليج العقبة بالبحر الأحمر، بمشاركة الولايات المتحدة.

وقال الجيش: إن التدريبات ركزت على "تعزيز الوعي البحري باستخدام أنظمة غير مأهولة والذكاء الاصطناعي لدعم عمليات صعود السفن وتعزيز التعاون".

وأشار رئيس هيئة السفن في بحرية الاحتلال، دانيال هجري، أن "تعاون القوات على منصات مأهولة وغير مأهولة هو فرصة مبتكرة لبناء صورة بحرية واسعة ودمج الأطراف والقوى الأخرى للعمل معًا في الساحة البحرية، مع وجود هدف مشترك لهم جميعًا، للحفاظ على الأمن".

أوشارك في التدريبات سفن المأهولة ببحرية الاحتلال من الأسطول 915 ووحدة سنابير جنبًا إلى جنب مع أنظمة غير مأهولة من فرقة المهام 59 التابعة للأسطول الأمريكي الخامس، وفقًا لتصريحات كلا الجيشين.

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