شاكيد : لبيد يمثل نفسه فقط والقضية الفلسطينية انتهت

القدس المحتلة / سما /

قالت وزير الداخلية الإسرائيلية أييليت شاكيد، رئيسة حزب البيت اليهودي إن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد يستخدم مسرح الأمم المتحدة كجزء من حملته الانتخابية، وفق القناة 7 العبرية.



وفي تعقيب لها على دعم يائير لابيد لإقامة دولة فلسطينية خلال خطابه مساء اليوم في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أضافت شاكيد: "كلماته لا معنى لها وهو لا يمثل الحكومة الإسرائيلية بل هو يمثل نفسه فقط".



وأشارت إلى أنه وفقا لاتفاقيات الائتلاف: "فإن السياسة الإسرائيلية المتفق عليها، الحكومة هي أن القضية الفلسطينية قد انتهت، هكذا كان وهكذا سيكون".



وأضافت: "للأسف هذه ليست الحكومة الأولى التي أنا عضوة فيها والتي يقرر رئيس الوزراء قول شعارات جوفاء حول دولة فلسطينية، كنت عندما فعل نتنياهو ذلك، وأكثر من ذلك في عام 2014، عندما أرسل تسيبي ليفني لإجراء مفاوضات نيابة عنه بشأن إقامة دولة فلسطينية".



وتابعت شاكيد: "لقد حاول نتنياهو حتى ضم هرتسوغ إلى الحكومة في عام 2016 في محاولات مقنعة للتفاوض مع الفلسطينيين، وأنا الوحيدة في النظام السياسي اليوم الذي تمكن من إزالة القضية الفلسطينية من جدول الأعمال في السنوات العشر الماضية''.