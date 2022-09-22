  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يؤجل النطق بالحكم بحق الأسير قصي مرعي حتى الشهر المقبل

الخميس 22 سبتمبر 2022 02:13 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أجلت محكمة الاحتلال، النطق بالحكم بحق الأسير قصي مرعي، الذي تتهمة بمساعدة الأسرى الذين تمكنوا من انتزاع حريتهم من سجن "جلبوع"، حتى تاريخ 20 تشرين أول/أكتوبر القادم.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى في بيان صحفي اليوم الخميس، أن نيابة الاحتلال طالبت بالحكم على الأسير مرعي كغيره من الأسرى المتهمين بالمساعدة، وذلك بسجنه الفعلي لمدة 4 سنوات مع دفع غرامة مالية، غير أن محامي الأسير طالب بالاكتفاء  بفترة اعتقاله السابقة وعدم فرض حكم إضافي بحقه.

وأشارت إلى أنه بتاريخ 18 من الشهر المقبل ستعقد جلسة للنظر في الاستئناف المقدم من قبل الطاقم القانوني في الهيئة في ما يتعلق بالحكم على الأسير مرعي. 

يذكر بأن الأسير مرعي (22 عاماً) من مخيم جنين اعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 13 من حزيران 2020 وحكم عليه بالسجن لمدة 18 شهرًا.

#الاحتلال #قصي مرعي #محكمة الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

كتائب القسام: هذه رسالة محمد الضيف لشباب أمتنا

ردود فعل إسرائيلية ساخطة حول نية لبيد دعم حل الدولتين

لأول مرة.. لبيد سيعلن في خطابه غداً بالأمم المتحدة دعمه لحلّ الدولتين

شاهد: لحظة وصول أسرى مفرج عنهم من روسيا الى السعودية

غانتس: إنتاج الغاز من "كاريش" سيتم في الموعد المحدد.. وكوخافي يهدد

بعد إعلان الاحتياطي الفيدرالي.. ارتفاع الدولار مقابل الشيكل والعملات الأخرى

غزة: معايير صرف المنحة القطرية للدفعة الـ40

الأخبار الرئيسية

2022-09-22_10-45-33_432998

في 11 نقطة حساسة.. ماذا يعني إعلان بوتين التعبئة “الجزئية” بالنسبة للآلة العسكرية الروسية؟

مرفق الرابط .. التنمية بغزة توضح معايير استلام المنحة القطرية عن شهر سبتمبر

شرطة

حالة تأهب قصوى في شرطة الاحتلال ومزاعم حول "تصاعد الإنذارات" من عمليات محتملة

بعد إعلان الاحتياطي الفيدرالي.. ارتفاع الدولار مقابل الشيكل والعملات الأخرى

22077693e2594cea021da151e3d22668

رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة تبلغ لبيد بنيتها نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية