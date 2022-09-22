الاحتلال يؤجل النطق بالحكم بحق الأسير قصي مرعي حتى الشهر المقبل

رام الله / سما /

أجلت محكمة الاحتلال، النطق بالحكم بحق الأسير قصي مرعي، الذي تتهمة بمساعدة الأسرى الذين تمكنوا من انتزاع حريتهم من سجن "جلبوع"، حتى تاريخ 20 تشرين أول/أكتوبر القادم.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى في بيان صحفي اليوم الخميس، أن نيابة الاحتلال طالبت بالحكم على الأسير مرعي كغيره من الأسرى المتهمين بالمساعدة، وذلك بسجنه الفعلي لمدة 4 سنوات مع دفع غرامة مالية، غير أن محامي الأسير طالب بالاكتفاء بفترة اعتقاله السابقة وعدم فرض حكم إضافي بحقه.

وأشارت إلى أنه بتاريخ 18 من الشهر المقبل ستعقد جلسة للنظر في الاستئناف المقدم من قبل الطاقم القانوني في الهيئة في ما يتعلق بالحكم على الأسير مرعي.

يذكر بأن الأسير مرعي (22 عاماً) من مخيم جنين اعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 13 من حزيران 2020 وحكم عليه بالسجن لمدة 18 شهرًا.