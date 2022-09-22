  1. الرئيسية
  2. الصحة

‫مخاطر الإفراط في تناول الملح

الخميس 22 سبتمبر 2022 02:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
‫مخاطر الإفراط في تناول الملح



وكالات / سما /

حذر المركز الألماني الاتحادي للتغذية من الإفراط ‫في تناول الملح، لأنه يرفع خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم الذي ‫يرفع بدوره خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كالأزمات القلبية ‫والسكتات الدماغية.

وأوضح المركز أن الإفراط في تناول الملح يرفع خطر الإصابة ‫بسرطان المعدة، كما أنه يتسبب في إضعاف جهاز المناعة.

‫‫ولتجنب هذه المخاطر، أوصى المركز بعدم تجاوز كمية الملح البالغة 5 غرامات يوميا، وذلك وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

‫وينبغي أيضا الإقلال من الوجبات السريعة والأطعمة الجاهزة لاحتوائها على الكثير من الملح.

ومن الأفضل أيضا إضافة القليل من الملح ‫إلى الطعام، مع الاستعانة بالأعشاب الطازجة لإضفاء نكهة مميزة على الطعام.

#الملح #الصحة #التغذية #الجسم #الحياة #الطعام #المناعة #سرطان المعدة

الأكثر قراءة اليوم

كتائب القسام: هذه رسالة محمد الضيف لشباب أمتنا

ردود فعل إسرائيلية ساخطة حول نية لبيد دعم حل الدولتين

لأول مرة.. لبيد سيعلن في خطابه غداً بالأمم المتحدة دعمه لحلّ الدولتين

شاهد: لحظة وصول أسرى مفرج عنهم من روسيا الى السعودية

بعد إعلان الاحتياطي الفيدرالي.. ارتفاع الدولار مقابل الشيكل والعملات الأخرى

غانتس: إنتاج الغاز من "كاريش" سيتم في الموعد المحدد.. وكوخافي يهدد

غزة: معايير صرف المنحة القطرية للدفعة الـ40

الأخبار الرئيسية

2022-09-22_10-45-33_432998

في 11 نقطة حساسة.. ماذا يعني إعلان بوتين التعبئة “الجزئية” بالنسبة للآلة العسكرية الروسية؟

مرفق الرابط .. التنمية بغزة توضح معايير استلام المنحة القطرية عن شهر سبتمبر

شرطة

حالة تأهب قصوى في شرطة الاحتلال ومزاعم حول "تصاعد الإنذارات" من عمليات محتملة

بعد إعلان الاحتياطي الفيدرالي.. ارتفاع الدولار مقابل الشيكل والعملات الأخرى

22077693e2594cea021da151e3d22668

رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة تبلغ لبيد بنيتها نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية