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"زووم" تنشئ تطبيقات خاصة بالبريد الإلكتروني والتقويم

الخميس 22 سبتمبر 2022 01:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
"زووم" تنشئ تطبيقات خاصة بالبريد الإلكتروني والتقويم



وكالات / سما /

وسعت شركة ”زووم“ لاتصالات الفيديو، أعمالها إلى ما بعد مكالمات الفيديو، إذ طورت الشركة تطبيقات خاصة بالبريد الإلكتروني والتقويم.

ومن المقرر إطلاق اسمي ”Zmail“ و ”Zcal“ على التطبيقات الجديدة، التي ستعلن ”زووم“ عنها في مؤتمر ”Zoomtopia“ السنوي في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وأوضح موقع ”إنغادجيت“ المختص بالأخبار التقنية أن ”شركة زووم، ترى أن هذه التطبيقات ضرورية لبقائها، إذ تباطأت عمليات نمو أسهم الشركة وانخفض سعر سهمها إلى مستويات ما قبل وباء فيروس كورونا، بالرغم من تسجيلها ،أخيرًا، إيرادات ربع سنوية بلغت 1.1 مليار دولار“.

وأشار الموقع إلى أن ”شركة زووم، وجدت نفسها مثل باقي الشركات في تحديات منافسة مع غوغل ومايكروسوفت“.

ونوه إلى أن ”إحدى نقاط الضعف المهمة في زووم، تتمثل بأن العديد من الشركات تستخدم التطبيق جنبا إلى جنب مع برمجية غوغل ورك سبيس، وبرنامج مايكروسوفت 365، وهي مجموعات شاملة يمكن أن تغطي معظم احتياجات إنتاجية الشركات، وفي سوق تتطلع فيه الشركات باستمرار إلى خفض التكاليف“.

وفي الوقت ذاته، من الصعب معرفة كيفية مساعدة عملاء البريد الإلكتروني والتقويم لشركة ”زووم“ في التغلب على منافسيها في الوقت الذي أمضت فيه ”غوغل“ و ”مايكروسوفت“ سنوات في تحسين مواقع ”جي ميل“ و ”أوت لوك“ وتلك البرامج التي تهيمن على السوق.

#زووم

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