صورة.. "ويب" يلتقط أوضح صورة لحلقات "نبتون"

وكالات / سما /

كشفت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، عن أوضح صورة لكوكب نبتون، ثامن كواكب المجموعة الشمسية، وحلقاته، عبر صورة التقطها تليسكوب جيمس ويب.

وقال موقع إنغاديت التقني إن الصورة تقدم "أفضل رؤية لحلقات الكوكب منذ أكثر من 30 عاما... وهي ليست واضحة فحسب، ولكنها تقدم أول نظرة على الإطلاق على الحلقات الغبارية في طيف الأشعة تحت الحمراء".

وقال الحساب الرسمي للتلسكوب: "الصورة تقدم أوضح رؤية لحلقات نبتون منذ أكثر من 30 عاما، وأول مرة نراها في ضوء الأشعة تحت الحمراء. استمتع بمناظر ويب الباهتة والأثيرية والمغبرة وحلقات الكوكب وأقماره".

وتظهر الصورة سبعة من أقمار نبتون الـ14، وأكبرها تريتون (الذي يبدو مثل النجم في الصورة).

ونظرا لأنه مغطى بالنيتروجين المتجمد والمكثف، فإنه يعكس 70 في المئة من ضوء الشمس الذي يصل إليه، ما يجعله شديد السطوع.

ويدور "جيمس ويب" حول الشمس، على بعد حوالي 1.5 مليون كيلومتر عن الأرض. ويعد التلسكوب الفضائي الأكثر تطورا من نوعه"، وقد أرسل إلى الفضاء قبل نحو 7 أشهر.

ووقع حدث تاريخي قبل أسابيع، عندما التقط التلسكوب أول صورة تظهر مجموعة المجرات "SMACS 0723"، هي "الأعمق والأكثر وضوحا" للكون على الإطلاق التي يتم التقاطها بالأشعة تحت الحمراء.