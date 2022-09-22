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الاحتلال يغلق الطرق المؤدية إلى قرية الخان الأحمر

الخميس 22 سبتمبر 2022 01:31 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

 

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الطرق المؤدية إلى قرية الخان الأحمر شرق القدس، بالسواتر الترابية.

وأكد المتحدث باسم أهالي الخان الأحمر عيد خميس ، أن قوات الاحتلال أغلقت جميع الطرق المؤدية إلى الخان الأحمر بالسواتر الترابية لمنع وصول المواطنين والمتضامنين إلى التجمعات البدوية في محيطة القرية، فيما أبقت على البوابة التي أقامها جيش الاحتلال لأغراض عسكرية مفتوحة.

وأعرب خميس عن تخوفه من ان يكون اغلاق الطرق المؤدية إلى القرية، مقدمة لتنفيذ قرار سلطات الاحتلال بهدم مساكنها وتهجير مواطنيها.

#الخان الأحمر #الاحتلال #القدس

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