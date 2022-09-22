"الاقتصاد" تسجل 275 شركة جديدة وترخص 9 مصانع خلال آب المنصرم

رام الله / سما /

سجلت وزارة الاقتصاد الوطني، 275 شركة جديدة برأس مال وصل إلى 48.1 مليون دولار تقريبا، ورخصت 9 مصانع، خلال آب الماضي.

ووفق تقرير صدر عن دائرة السياسات والدراسات الاقتصادية في الوزارة، سجل عدد الشركات الجديدة المسجلة لشهر اَب 2022 ارتفاعاً بنسبة 99.3% مقارنة بالشهر السابق، كما ارتفع هذا العدد بنسبة 18.0% مقارنة بالشهر المناظر من العام 2021، في حين سجل رأس المال (المصرح به عند التسجيل) لهذه الشركات ارتفاعاً بنسبة 69.4% مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفع بنسبة 8.6% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

السجل التجاري

شهد عدد التجار الجدد المسجلين في السجل التجاري لشهر اَب 2022 ارتفاعاً بنسبة 113.6% مقارنة بالشهر السابق، كما ارتفع هذا العدد بنسبة 146.3% بالمقارنة مع شهر اَب من عام 2021، وقامت وزارة الاقتصاد الوطني خلال ذات الفترة بتسجيل 596 تاجراً جديداً، شكلت الإناث 5.9% من إجمالي المسجلين في السجل التجاري.

ترخيص المصانع

أفادت نتائج التقرير بأن عدد المصانع الجديدة المرخصة ارتفع بنسبة 28.6% مقارنة مع الشهر السابق، مقابل ارتفاع بنسبة 125.0% مقارنه بالشهر المناظر 2021، حيث تم ترخيص 9 مصانع جديدة بقيمة رأس مال 6.3 مليون دولار.

شهادات المنشأ

ارتفعت قيمة شهادات المنشأ بنسبة 80.0% لشهر اَب 2022 مقارنة بالشهر السابق، كما ارتفعت هذه القيمة بنسبة 68.8% مع الشهر المناظر 2021، كما سجل عدد شهادات المنشأ خلال هذا الشهر ارتفاعاً بنسبة 11.9% مقارنة بالشهر السابق، وصادقت الوزارة على 178 شهادة منشأ لمحافظات الضفة الغربية بقيمة 13.50 مليون دولار.

رخص الاستيراد

شهد عدد رخص الاستيراد لشهر اَب 2022 ارتفاعاً بنسبة 7.6% مقارنة بالشهر السابق، فيما ارتفع هذا العدد بنسبة 20.6% مقارنة مع الشهر المناظر من العام 2021، وأصدرت الوزارة 3,487 رخصة استيراد، لمواد وسلع مختلفة، وبقيمة إجمالية بلغت 151.7 مليون دولار.

مراقبة ودمغ المعادن الثمينة

ارتفعت كمية الذهب الوارد إلى مديرية مراقبة ودمغ المعادن الثمينة لشهر اَب 2022 بنسبة 23.6% مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفعت بنسبة 42.9% بالمقارنة مع كانون الثاني من العام 2021، كما سجلت كمية الذهب المدموغ لهذا الشهر ارتفاعاً بنسبة 24.5% بالمقارنة مع الشهر السابق، مقابل ارتفاع بنسبة 44.3% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2021. وبلغت كمية الذهب المدموغ 2.17 طن تقريبا.

وبحسب التقرير، شهدت الإيرادات المحصلة من الدمغة ارتفاعاً بنسبة 10.3% بالمقارنة مع الشهر السابق، مقابل ارتفاع بنسبة 45.9% بالمقارنة مع الشهر المناظر 2021، وبلغت الايرادات 2.2 مليون شيقل تقريبا.

حقوق الملكية الفكرية

تم إيداع 122 علامة تجارية لدى الوزارة من أجل تسجيلها، كما تم تسجيل 81 علامة تجارية جديدة، فيما تم تجديد 212 علامة تجارية بعد مرور أكثر من سبع سنوات على تسجيلها، وعلى صعيد آخر تم إيداع 6 رسوم صناعية جديدة، وتسجيل 4 أخرى.