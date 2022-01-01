بالصور اختتام البطولة الفردية لكرة الطاولة ذوي الإعاقة

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اختتمت اللجنة البارالمبية في قطاع غزة, البطولة الفردية المفتوحة "رجال وسيدات, بإشراف اللجنة البارالمبية الفلسطينية, ورعاية بنك فلسطين للموسم الرياضي 2022.



وحضر المنافسات الختامية للبطولة كامل أبو الحسن نائب رئيس اللجنة البارالمبية، والأعضاء د. مروان عجور، ومحمود السبع, وسوسن الخليلي، وخلدون أبو سليم ممثل بنك فلسطين, ومحمد حلس ممثل المجلس الـعلى للشباب والرياضة, ومحمد شريم الأمين العام للتجمع الفلسطيني للوطن والشتات.



ففي نهائي فئة الكراسي المتحركة, حصد أحمد قويدر (نادي السلام) اللقب عقب فوزه على محمد أبو جزر (الهلال) بثلاثة أشواط نظيفة, فيما نال لقب السيدات في نفس التصنيف اللاعبة سها مقاط (نادي الفارسات) بعد الفوز على هدى أبو عودة ( نادي الفارسات).



أما في فئة الوقوف "6-7-8", فقد نال إياد أبو غبن (نادي السلام) المركز الأول, بانتصاره على إياد الجيش (نادي الصداقة) بثلاثة أشواط نظيفة, وفي فئة السيدات حصد اللقب كل من منى خطاب (نادي السلام) ومنى مطر (نادي الجزيرة).



وفي فئة الوقوف "9-10", فاز رامي شبانة صاحب ذهبية البطولة الدولية في السعودية العام قبل الماضي, باللقب بجدارة واستحقاق, إثر تفوقه على علاء أبو عيادة (نادي شباب كندا) بثلاثة أشواط دون رد, وفي السيدات توّجت اللاعبة رائدة الطويل (الجزيرة) باللقب, وذهبت الوصافة للاعبة منال أبو قص (الفارسات) .



أدار لقاءات البطولة تحكيميا عيسى العروقي, والدولي عماد الجعل, والدولي عماد بدوان, والدولي عمرو الخطيب, وأشرف عليها فنيا محمد مهدي.