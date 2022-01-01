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تفاصيل وأرقام توزيع منحة مليون و200 ألف شيكل على 40 نادياً

الخميس 22 سبتمبر 2022 01:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل وأرقام توزيع منحة مليون و200 ألف شيكل على 40 نادياً



غزة / سما /

أكد عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، أن المنحة المالية لأندية المحافظات الجنوبية بقيمة (1.200.000) شيكل سيتم توزيعها يوم السبت المقبل الساعة 8 مساء في قاعة سيدار غرب مدينة غزة.

وأوضح هنية أن المنحة ستشمل (40) ناديا، وسيحصل كل نادٍ في الدرجة الممتازة على (35.000) شيكل، وأندية الدرجة الأولى (25.000) شيكل، وأندية الدرجة الثانية (14.000) شيكل.

وأبدى هنية أمله أن يكون انطلاق الموسم الرياضي بداية خير واستهلال طيب لانطلاقة مميزة للمنافسة الشريفة، والارتقاء بمستوى الرياضة الفلسطينية.

وقال: "ضمن مسئوليتنا التي نفتخر بحمل أمانتها يسعدنا أن نقدم المنحة المالية لأندية المحافظات الجنوبية تقديرا ودعما لدفع عجلة النشاط الرياضي، والمساهمة ولو بجزء من الدعم المالي للأندية والقطاع الرياضي".

وأضاف: "نأمل أن نكون معا صفا واحدا لمواجهة كافة التحديات والحفاظ على استقرار وانتظام بطولاتنا الرياضية، واحتضان لاعبينا ومواهبنا الرياضية، وإعطاء الفرصة لشبابنا وجماهيرنا للاستمتاع بجمال المنافسة دون تعصب أو احتقان".

#عبدالسلام هنية

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