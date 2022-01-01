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مرفق الرابط .. التنمية بغزة توضح معايير استلام المنحة القطرية عن شهر سبتمبر

الخميس 22 سبتمبر 2022 01:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
مرفق الرابط .. التنمية بغزة توضح معايير استلام المنحة القطرية عن شهر سبتمبر



غزة/ سما /

نشر، اليوم الخميس، رابط الفحص، لمستفيدي المنحة القطرية المقرر صرفها اليوم، للأسر المستورة في القطاع.


وأعلن السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف دفعة شهر سبتمبر من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة بدءا اليوم الخميس.

رابط الفحص

معايير الاستلام

وأوضحت الناطقة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة عزيزة الكحلوت أن معايير الاستلام في هذه المرة لمن استلم أقل من 30 مرة، ومن استلم أكثر من 30 مرة وعنده 3 من الأبناء أو أكثر.

وبينت الكحلوت أنه "تم توقيف تسليم المسافرين لحين عودتهم من السفر، ومن ليس لديه هاتف محمول الى حين تعديل بياناته على برنامج الدخول الموحد، وكذلك من لديه تصريح عمل في الداخل المحتل".

وقالت: "المرضى المسافرين المتوفر لديهم تقرير طبي معتمد من وزارة الصحة ومرافقيهم ويسافرون بانتظام من خلال المعابر لتلقي العلاج تم استثنائهم وارجاعهم للمنحة القطرية ووضعت آليات لصرف المنحة لهم".

وفيما يخص العمال الذين حصلوا على تصريح عمل في الداخل المحتل ولم يستفد منه وأعاد التصريح لوزارة العمل، بينت أن "وزارة العمل تقوم بإرسال الكشوفات لوزارة التنمية الاجتماعية حتى يتم اعتمادهم في المنحة القطرية".

وأردفت: "من يواجه مشكلة في الكود عليه التواصل على الرقم المجاني 1700277277، لان موضوع الكود متعلق بالأمم المتحدة وهم من يرسلوه للمستفيدين وليس وزارة التنمية".

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