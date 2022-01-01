  1. الرئيسية
  2. الرياضة

مانشستر يونايتد يستهدف ضم غريزمان

الخميس 22 سبتمبر 2022 12:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
مانشستر يونايتد يستهدف ضم غريزمان



وكالات / سما /

يسعى مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى التعاقد مع النجم الفرنسي، أنطوان غريزمان، الذي يلعب بصفوف أتلتيكو مدريد الإسباني على سبيل الإعارة من برشلونة.

ومن المقرر أن تنتهي إعارة غريزمان إلى أتلتيكو عقب نهاية الموسم الجاري، إذ أن الأخير يماطل لضمه.

ويتضمن عقد غريزمان مع أتلتيكو شرطا يلزم الفريق المدريدي بشراء عقده مقابل 40 مليون يورو، حال خوضه أكثر من 30 دقيقة في 50% أو أكثر من مباريات الروخي بلانكوس هذا الموسم.

لكن دييغو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو، قرر متعمدًا إشراك اللاعب كبديل في معظم المباريات هذا الموسم حتى الآن، لتفادي تنفيذ الشرط، وشراء عقده بمبلغ أقل.

ويراقب وضع غريزمان، وموقف برشلونة من بيعه لأتلتيكو مدريد، استعدادًا للانقضاض عليه.

وأضافت الصحيفة، أنه على الرغم من عدم قناعة غريزمان بسياسة أتلتيكو مدريد ومشاركته كبديل في معظم الأوقات، مما يؤثر على فرصه في دخول قائمة فرنسا في مونديال قطر، إلا أنه يحب البقاء مع الروخي بلانكوس.

من جهته، يفكر برشلونة في مصلحة النادي فقط، بمعنى أنه إذا تلقى غريزمان عرضًا من فريق غير أتلتيكو، سيرحبون ببيعه.

ويعتمد تعاقد مانشستر يونايتد مع المهاجم الفرنسي، على موقف كريستيانو رونالدو، الذي حاول الرحيل في الصيف دون جدوى.

#مانشستر يونايتد #غريزمان #اتلتيكو مدريد #برشلونة

الأكثر قراءة اليوم

كتائب القسام: هذه رسالة محمد الضيف لشباب أمتنا

ردود فعل إسرائيلية ساخطة حول نية لبيد دعم حل الدولتين

لأول مرة.. لبيد سيعلن في خطابه غداً بالأمم المتحدة دعمه لحلّ الدولتين

شاهد: لحظة وصول أسرى مفرج عنهم من روسيا الى السعودية

غانتس: إنتاج الغاز من "كاريش" سيتم في الموعد المحدد.. وكوخافي يهدد

غزة: معايير صرف المنحة القطرية للدفعة الـ40

أول دولة تعلن عن تحركات عسكرية على خلفية قرار بوتين

الأخبار الرئيسية

مرفق الرابط .. التنمية بغزة توضح معايير استلام المنحة القطرية عن شهر سبتمبر

شرطة

حالة تأهب قصوى في شرطة الاحتلال ومزاعم حول "تصاعد الإنذارات" من عمليات محتملة

بعد إعلان الاحتياطي الفيدرالي.. ارتفاع الدولار مقابل الشيكل والعملات الأخرى

22077693e2594cea021da151e3d22668

رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة تبلغ لبيد بنيتها نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة

3c80678c-a214-42f1-800d-28f9e7208243

بعد عملية "حولون".. هذا ما تخشاه المؤسسة الأمنية الإسرائيلية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية