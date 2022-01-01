الكشف عن حالة فينيسيوس جونيور بعد الجدال المثير عن الديربي

وكالات / سما /

أكدت صحيفة ماركا الإسبانية بأن فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد لا يزال هادئاً للغاية، وأنه لم يهتز بعد الجدال الطويل الذي حدث الأسبوع الماضي بشأن أحداث الديربي المدريدي، وبعض الانتقادات والسخرية التي تلقاها سواءاً من جماهير الآتليتي أو بعض الشخصيات العامة.

وظهر فينيسيوس جونيور قبل الديربي للرد على بعض التصريحات والمواقف العنصرية ضده، وأكد أنه سيواصل محاربة العنصرية والوقوف أمامها بشكلٍ خاص، وأنه لن يفقد فرحته أو قدرته على الاحتفال.

وكتبت صحيفة ماركا : “ما حدث في الأسبوع الماضي لم يُغير فينيسيوس على الإطلاق، لقد كان يطلب فقط الاحترام الأساسي الذي يحتاجه كل إنسان، وخاصة عندما يكون شخصية عامة، ووجد نفسه في قلب حركة لدعم شخصه، وكان بحاجة لضرب الطاولة للمطالبة بالاحترام”.

ويُركز فينيسوس جونيور حالياً على معسكر منتخب بلاده البرازيل قبل المباراة الودية التي سيلعبها ضد غانا في لوهافر يوم الجمعة 23 سبتمبر كجزء من الاستعدادت لكأس العالم المرتقبة في نوفمبر في قطر.

وتلقى فينيسوس جونيور زيارة خاصة من فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يوم السبت في فالديبيباس، حيث أكد بيريز أنه يقف إلى جانبه وأنه ينقل له الثقة المطلقة للكيان المدريدي به، وأن عليه أن يبقى على نفس حالته التي جاء بها إلى مدريد، كشخص مبتهج ومثابر.