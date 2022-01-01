كلوب يقرر إرسال أرثور ميلو إلى فريق ليفربول تحت 21 عاماً

وكالات / سما /

ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية نقلاً عن شبكة “سكاي سبورتس” أن الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي قد قرر إرسال لاعبه البرازيلي أرثور ميلو للعب في فريق الريدز تحت 21 عاماً.

وتعاقد ليفربول مع أرثور ميلو في الساعات الأخيرة على سبيل الإارة لمدة موسم من سوق الانتقالات الصيفية، قادماً من صفوف يوفنتوس الإيطالي لتعزيز خط وسط الريدز.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحالة البدنية الحالية للنجم البرازيلي ليست جيدة بسبب تعرضه خلال الموسمين الماضيين لمشاكل بدنية كثيرة أثرت على مردوده الفني.

وأوضح الصحيفة أن الهدف من إرسال أرثور ميلو لفريق الشباب بالنادي هو تحسين حالته البدنية كي يكون جاهزاً للمشاركة مع الفريق الأول بالفترة المقبلة.

ولعب أرثور ميلو مباراة كاملة مع فريق الشباب في الأسبوع الماضي، ونجح الريدز وقتها في الفوز بهدفين مقابل هدف على ليستر سيتي.

وأكملت الصحيفة أن يورجن كلوب أرسل أرثور ميلو لفريق الشباب مستفيداً من فترة الراحة في الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب التوقف الدولي، ومن المتوقع أن يستمر لفترة هناك ليصل إلى المستوى البدني المطلوب.