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جاريث بيل يُواصل توجيه سهامه لريال مدريد

الخميس 22 سبتمبر 2022 12:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
جاريث بيل يُواصل توجيه سهامه لريال مدريد



وكالات / سما /

واصل جاريث بيل، لاعب ريال مدريد السابق، تصريحاته النارية تجاه فترة لعبه في النادي الملكي، قبل انتقاله حالياً لنادي لوس أنجلوس الأمريكي.

وحمل بيل فترته الأخيرة مع الميرنجي مسئولية المشاكل البدنية التي تمنعه من المُشاركة مع فريقه الجديد في مُباريات كاملة لمدة 90 دقيقة.

وقال بيل، في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية، :”لم ألعب 90 دقيقة حتى الآن، ولكني أعمل من أجل تحقيق ذلك الهدف، أعتقد أننا على الطريق الصحيح”.

وتابع :”بالطبع أنا أريد دائماً اللعب لمدة 90 دقيقة، ولكني أفهم أنني بحاجة أن استعد بدنياً، وذلك أمر لم أقم به في السنوات الأخيرة”.

وأضاف :”لدينا خطة في لوس أنجلوس، كل اللاعبين يُريدون اللعب أكبر قدر مُمكن، ولكنهم أذكياء ويستعدون لخوض الجزء الأخير الأهم في الموسم بالكفاءة الكاملة”.

وكان بيل قد أمضى الفترة بين 2013 و2022 لاعباً في ريال مدريد، وخلال تلك الفترة مثل ألوان الميرنجي في 258 مُباراة في كافة المُسابقات، سجل فيهم 106 هدفاً، وصنع 67 هدفاً لزملائه.

#جاريث بيل #ريال مدريد #لوس أنجلوس الأمريكي

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