برشلونة يصدر بياناً رسمياً بشأن تسريب مفاوضاته مع ميسي

وكالات / سما /

أصدر برشلونة بياناً رسمياً يدين فيه التسريبات التي تم نشرها حول مفاوضات النادي مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لتجديد عقده في عام 2020، والتي أثارت جدلاً واسعاً خلال الساعات الماضية.

وسرّبت صحيفة “إل موندو” بعض المحادثات بين والد ميسي وجوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة السابق، والتي كشفت عن مطالب البرغوث المبالغ بها للموافقة على تجديد عقده، في الوقت الذي كان فيه النادي يمر بفترة صعبة جداً بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأوضح برشلونة في البيان الصادر أن هذه المعلومات سرية وتسريبها يعرض النادي للخطر، لذلك يفكّر جدياً برفع دعوة قضائية ضد الجهة التي قامت بتسريب كل هذه التفاصيل.

وقال برشلونة في البيان الصارم “فيما يتعلق بالمعلومات المنشورة اليوم في (إل موندو) تحت عنوان (تسريبات برشلونة الأرشيف السري للنادي الجزء الأول)، يعرب النادي عن استيائه من التسريبات التي من شأنها أن تشكل جزءاً من الإجراءات القضائية”.

وتابع “يأسف النادي أيضاً لأن الجهة المسربة تتفاخر بأنها امتلكت الإمكانية للوصول إلى كمية كبيرة من الوثائق ورسائل البريد الإلكتروني الموجودة في بارسا جيت والتي لم يتم مشاركتها مع الأطراف”.

وأنهى برشلونة بيانه “على أية حال، استخدام هذه المستندات يهدد سرية وسمعة النادي. لهذا السبب، وبهدف حماية حقوق نادي برشلونة، تدرس الخدمات القانونية بالفعل باتخاذ الإجراءات المناسبة”.