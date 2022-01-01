حماس تعقّب على نية بريطانيا نقل سفارتها إلى القدس المحتلة

غزة/ سما /

عقبت حركة حماس على نية بريطانيا نقل سفارة بلادها من "تل أبيب" إلى القدس المحتلة.

وقال المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع: "إعلان رئيسة الحكومة البريطانية ليز تراس، نيتها نقل سفارة بلادها إلى القدس، انحياز فاضح للاحتلال واصطفاف في عداء شعبنا".

وأكد القانوع أن "هذه الخطوة لن تمنح الاحتلال شرعية على شبر واحد من أرضنا".

وكشفت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية، أن بريطانيا تدرس نقل مقر سفارة المملكة لدى "إسرائيل" من تل أبيب إلى القدس المحتلة، في خطيئة جديدة ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني بعد وعد بلفور وما تلاه من تقديم دعم للاحتلال.

وبحسب الصحيفة، فإن رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس، قد نقلت رسالة بهذا الخصوص إلى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد خلال لقائهما الأخير على هامش اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة. بحسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية.