الرئيس عباس يلتقي زعماء وقادة دول في نيويورك ويؤكد على حقوق شعبنا

رام الله / سما /

التقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، على هامش مشاركته في حفل الاستقبال الرئاسي الذي أقامه الرئيس الأميركي جو بايدن في المتحف الأميركي للتاريخ الطبيعي في نيويورك، اليوم الخميس، عددا من قادة وزعماء العالم.

وأطلع الرئيس عباس، في لقاءات منفصلة كلا من الرئيس الليبي محمد المنفي، ورئيسة وزراء المملكة المتحدة ليز تراس، ورئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا، ورئيس وزراء سانت فينسين وغرينادين رالف غونسالفيس، ورئيس وزراء النرويج يوناس غار ستوره، على مجمل تطورات القضية الفلسطينية والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق شعبنا الفلسطيني تحت الاحتلال.

واستعرض الممارسات والإجراءات الإسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية، وعمليات التوسع الاستيطاني المستمرة.

وأكد الرئيس على الموقف الفلسطيني بضرورة تحقيق السلام العادل والدائم وفق قرارات الشرعية الدولية، وبما يفضي إلى إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.

كما تم بحث آخر المستجدات على صعيد العملية السياسية والجهود الدولية المبذولة في هذا الإطار، إضافة لمجمل الأوضاع والتطورات في منطقة الشرق الأوسط، والعلاقات الثنائية مع فلسطين.

وحضر اللقاءات من الجانب الفلسطيني وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ومندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور.