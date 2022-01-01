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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الخميس 22 سبتمبر 2022 10:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يدعوت احرنوت، هآرتس، معاريف)، الصادرة صباح اليوم الخميس.

* "يدعوت أحرنوت":

- للمرة الاولى سيعلن رئيس حكومة اسرائيلية امام العالم اليوم اهمية العملية السياسية مع الفلسطينيين

- رئيس الحكومة السابق نفتالي بينت يهاجم لبيد: لا مكان لدولة فلسطينية بين النهر والبحر

- وزيرة الداخلية الاسرائيلية اييليت شاكيد: لبيد يتحدث باسمه فقط

- الليكود: لبيد يريد التخلي عن ارض الاباء والاجداد

- المفتش العام للشرطة يتعرض للهجوم من قبل اليمين واليسار لمطالبته بحجب مواقع التواصل الاجتماعي في حالة الحرب

* "معاريف":

- لبيد سيعلن في الأمم المتحدة اليوم دعمه لاقامة دولة فلسطينية وأن اسرائيل لن تسمح لايران بالحصول على النووي

- لبيد يهاجم نتنياهو الذي ادعى انه تنازل لحزب الله في اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

- بوتين يهدد بالسلاح النووي ويعلن عن تجنيد 300 الف جندي احتياط

- الليكود سيوجه حملته الانتخابية للجمهور من المتدينيين القوميين

- احزاب الحرديم: الهدف 8 مقاعد

- المعسكر الرسمي: فقط غانتس يستطيع تشكيل حكومة مستقرة

* "هآرتس":

- لبيد سيدعو الى حل الدولتين في خطابه بالامم المتحدة

- مصدر سياسي: المستشارة القانونية اقرت للحكومة الانتقالية التوقيع على الاتفاق مع لبنان بدون استفتاء

- الشرطة تعتقل محتجين في مدينة رهط في النقب على الرغم من حصولهم على تصريح بالتظاهر

- جدعون ليفي: اسرائيل بممارساتها بالضفة تريد انتفاضة جديدة

#الصحف الإسرائيلية

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