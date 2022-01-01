فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يدعوت احرنوت، هآرتس، معاريف)، الصادرة صباح اليوم الخميس.
* "يدعوت أحرنوت":
- للمرة الاولى سيعلن رئيس حكومة اسرائيلية امام العالم اليوم اهمية العملية السياسية مع الفلسطينيين
- رئيس الحكومة السابق نفتالي بينت يهاجم لبيد: لا مكان لدولة فلسطينية بين النهر والبحر
- وزيرة الداخلية الاسرائيلية اييليت شاكيد: لبيد يتحدث باسمه فقط
- الليكود: لبيد يريد التخلي عن ارض الاباء والاجداد
- المفتش العام للشرطة يتعرض للهجوم من قبل اليمين واليسار لمطالبته بحجب مواقع التواصل الاجتماعي في حالة الحرب
* "معاريف":
- لبيد سيعلن في الأمم المتحدة اليوم دعمه لاقامة دولة فلسطينية وأن اسرائيل لن تسمح لايران بالحصول على النووي
- لبيد يهاجم نتنياهو الذي ادعى انه تنازل لحزب الله في اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان
- بوتين يهدد بالسلاح النووي ويعلن عن تجنيد 300 الف جندي احتياط
- الليكود سيوجه حملته الانتخابية للجمهور من المتدينيين القوميين
- احزاب الحرديم: الهدف 8 مقاعد
- المعسكر الرسمي: فقط غانتس يستطيع تشكيل حكومة مستقرة
* "هآرتس":
- لبيد سيدعو الى حل الدولتين في خطابه بالامم المتحدة
- مصدر سياسي: المستشارة القانونية اقرت للحكومة الانتقالية التوقيع على الاتفاق مع لبنان بدون استفتاء
- الشرطة تعتقل محتجين في مدينة رهط في النقب على الرغم من حصولهم على تصريح بالتظاهر
- جدعون ليفي: اسرائيل بممارساتها بالضفة تريد انتفاضة جديدة