الاحصاء: انخفاض الصادرات السلعية بنسبة 7% خلال شهر تموز

رام الله / سما /

قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن الصادرات السلعية انخفضت خلال شهر تموز من عام 2022، بنسبة 7% مقارنة مع الشهر السابق، بينما ارتفعت بنسبة 12% مقارنة مع شهر تموز من عام 2021، وبلغت قيمتها 122.5 مليون دولار أميركي.

وأوضح الإحصاء فيبيان صحفي اليوم الخميس، أن الصادرات إلى إسرائيل انخفضت خلال شهر تموز من عام 2022 بنسبة 6% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت 92% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر تموز من عام 2022، كما انخفضت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 19% مقارنة مع الشهر السابق.

وأشار إلى أن الواردات ارتفعت خلال شهر تموز من عام 2022 بنسبة 5% مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفعت بنسبة 35% مقارنة مع شهر تموز من عام 2021، وبلغت قيمتها 685 مليون دولار أميركي.

كما ارتفعت الواردات من إسرائيل خلال شهر تموز من عام 2022 بنسبة 11% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الواردات من إسرائيل 57% من إجمالي قيمة الواردات لشهر تموز من عام 2022. بينما انخفضت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 2% مقارنة مع الشهر السابق.

الميزان التجاري للسلع المرصودة:

أما الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد سجل ارتفاعاً في قيمة العجز بنسبة 8% خلال شهر تموز من عام 2022 مقارنة مع الشهر السابق، كما ارتفع بنسبة 42% مقارنة مع شهر تموز من عام 2021، وبلغت قيمة العجز 562.5 مليون دولار أميركي.