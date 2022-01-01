فيما يلي أبرز عناوين الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، القدس، الأيام) الصادرة اليوم الخميس.
* "الحياة الجديدة":
- الرئيس يؤكد أهمية صمود شعبنا على أرضه وفوق ترابه مهما كانت التحديدات
- انتزاع قرار من محكمة الاحتلال بتسليم جثمان الشهيد محمد شحام
- نابلس تنفض غبار الفوضى
- محكمة احتلالية تؤجل محاكمة قاتل الشهيد إياد الحلاق للمرة الثالثة
- بايدن يؤكد أهمية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين
- إصابات في مخيم العروب ومدارس برقة وعابود واعتقال 12 مواطناً من الضفة
- "حماس" تمنع فعالية مساندة للمعتقلين المريضين أبو حميد وأبو عمشة في بيت حانون
- بدعوة سعودية.. طاولة مستديرة لتفعيل مبادرة السلام العربية
- رئيس جمهورية بيرو: نحن بصدد فتح مكتب تمثيلي في فلسطين
- الشرطة الاسرائيلية تعثر على جثة شاب من سرطة مشنوقاً في تل أبيب
* "القدس":
- عودة الحياة لطبيعتها في مدينة نابلس بعد الاتفاق على تطويق الأحداث المؤسفة
- هدم مسكنين واقتلاع 50 شجرة والجيش يستهدف 3 مدارس بالغاز في الضفة
- إقرار مشاريع استيطانية في حائط البراق وباب المغاربة
- بايدن يجدد دعمه لإقامة دولة فلسطينية ويتهم روسيا بانتهاك "النظام العالمي"
- روسيا مستعدة لاستخدام كل وسائلها الدفاعية بما في ذلك النووية
- بدعوة سعودية.. طاولة مستديرة لتفعيل مبادرة السلام العربية
- روسيا تعلن عن تعبئة عسكرية جزئية
* "الأيام":
- الرئيس يواصل لقاءاته في نيويورك ويجتمع وزير خارجية النرويج
- إصابة عشرات الطلبة بحالات اختناق جراء استهداف ثلاث مدارس بقنابل الغاز
- بايدن: سنستمر في الدعوة إلى سلام تفاوضي دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين
- القدس: مسيرة للمستوطنين في البلدة القديمة واعتقال 3 مواطنين
- القدس: الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد محمد شحام
- إرجاء محاكمة الشرطي قاتل الشهيد الحلاق للعام المقبل
- الإعلام العبري: لابيد سيعلن في خطابه اليوم بالأمم المتحدة دعمه لحل الدولتين
- بوتين يستدعي 300 ألف جندي احتياط: سنستخدم "كل الوسائل" دفاعاً عن روسيا
- بايدن يتهم روسيا بتوجيه تهديدات نووية "غير مسؤولة"
- عون يؤكد قرب التوصل لاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية