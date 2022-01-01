رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، القدس، الأيام) الصادرة اليوم الخميس.

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يؤكد أهمية صمود شعبنا على أرضه وفوق ترابه مهما كانت التحديدات

- انتزاع قرار من محكمة الاحتلال بتسليم جثمان الشهيد محمد شحام

- نابلس تنفض غبار الفوضى

- محكمة احتلالية تؤجل محاكمة قاتل الشهيد إياد الحلاق للمرة الثالثة

- بايدن يؤكد أهمية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

- إصابات في مخيم العروب ومدارس برقة وعابود واعتقال 12 مواطناً من الضفة

- "حماس" تمنع فعالية مساندة للمعتقلين المريضين أبو حميد وأبو عمشة في بيت حانون

- بدعوة سعودية.. طاولة مستديرة لتفعيل مبادرة السلام العربية

- رئيس جمهورية بيرو: نحن بصدد فتح مكتب تمثيلي في فلسطين

- الشرطة الاسرائيلية تعثر على جثة شاب من سرطة مشنوقاً في تل أبيب

* "القدس":

- عودة الحياة لطبيعتها في مدينة نابلس بعد الاتفاق على تطويق الأحداث المؤسفة

- هدم مسكنين واقتلاع 50 شجرة والجيش يستهدف 3 مدارس بالغاز في الضفة

- إقرار مشاريع استيطانية في حائط البراق وباب المغاربة

- بايدن يجدد دعمه لإقامة دولة فلسطينية ويتهم روسيا بانتهاك "النظام العالمي"

- روسيا مستعدة لاستخدام كل وسائلها الدفاعية بما في ذلك النووية

- بدعوة سعودية.. طاولة مستديرة لتفعيل مبادرة السلام العربية

- روسيا تعلن عن تعبئة عسكرية جزئية

* "الأيام":

- الرئيس يواصل لقاءاته في نيويورك ويجتمع وزير خارجية النرويج

- إصابة عشرات الطلبة بحالات اختناق جراء استهداف ثلاث مدارس بقنابل الغاز

- بايدن: سنستمر في الدعوة إلى سلام تفاوضي دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين

- القدس: مسيرة للمستوطنين في البلدة القديمة واعتقال 3 مواطنين

- القدس: الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد محمد شحام

- إرجاء محاكمة الشرطي قاتل الشهيد الحلاق للعام المقبل

- الإعلام العبري: لابيد سيعلن في خطابه اليوم بالأمم المتحدة دعمه لحل الدولتين

- بوتين يستدعي 300 ألف جندي احتياط: سنستخدم "كل الوسائل" دفاعاً عن روسيا

- بايدن يتهم روسيا بتوجيه تهديدات نووية "غير مسؤولة"

- عون يؤكد قرب التوصل لاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية