الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من رام الله

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أربعة مواطنين، من محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: محمد عواد سرور، من بلدة نعلين، غرب رام الله، على حاجز زعترة العسكري، جنوب نابلس، واستولت على مركبته، وحامد محمد حامد سليم، من قرية رنتيس، غربا، أثناء مروره على حاجز عسكري طيار، عند مدخل بلدة دير بلوط، غرب سلفيت.

ذكرت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت: حسن علي العيشاوي (25 عاما)، من مخيم الجلزون، على حاجز "عوفر" العسكري، ومحمد أحمد العرايشة (28 عاما)، بعد أن داهمت منزله، في المخيم، شمال المدينة.