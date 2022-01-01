عرين الاسود تعلن استهداف نقاط عسكرية للاحتلال في الضفة

رام الله / سما /

قالت مجموعات عرين الأسود في بيانين صحفيين صدرا عنها أن عناصرها استهدف حاجزاً إسرائيلياً ومستوطنة قرب نابلس، فجر اليوم.

وقالت في بيان صدر عنها: "قامت مجموعات عرين الاسود بعملية إطلاق نار تجاه حاجز صرّة الإحتلالي غرب مدينة نابلس، وإنسحاب جنود العرين بِسلام".

وفي بيان آخر قالت المجموعة: "في عملية أخرى.. فجر هذا اليوم قامت مجموعات عرين الاُسود بعملية إطلاق نار أخرى تجاه مستوطنة "براخا" جنوب نابلس".



وفي ظل الأحداث الأخيرة التي وقعت في نابلس بعد اعتقال مصعب اشتية، قالت المجموعة في رسالة وجهتها لجيش الاحتلال: "رسالتنا الى الاحتلال الزائل، إياك وأن تعتقد أنهم شاغلونا أو أشغلونا عنك، سنريك ما لا يسرك بالساعات القادمة".