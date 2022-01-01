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حدث استثنائي .. فلسطيني يتسبب باغلاق مطار بن غوريون

الخميس 22 سبتمبر 2022 08:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حدث استثنائي .. فلسطيني يتسبب باغلاق مطار بن غوريون



القدس المحتلة / سما /

 قالت صحيفة" يديعوت احرنوت" ان مطار اللد "بن غوريون" شهد حدثا استثنائيا حيث اقتحم فلسطيني إحدى نقاط التفتيش وفر من المكان.

واضافت الصحيفة انه بعد منتصف الليلة الماضية اقتحم فلسطيني من الضفة الغربية احد حواجز مدخل المطار بمركبة وفر من المكان.

واضافت ان حراس الأمن أطلقوا النار عليه لكنه فر، وبعد ملاحقة تم اعتقاله.

وبحسب الموقع  فإن حارس أمن أطلق رصاصة واحدة على المركبة قبل أن يفر من المكان، مشيرًا إلى أنه تم ملاحقته وعثر على المركبة لاحقًا قرب محطة وقود، وفر سيرًا على الأقدام قبل أن يعتقل لاحقًا.

وخلال الاقتحام تم إغلاق المطار لكن لم يتم تأخير موعد الرحلات.

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