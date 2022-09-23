الطقس: اجواء خريفية

رام الله / سما /

تتوقع دائرة الارصاد الجوية ان تكون الاجواء اليوم خريفية غائمة جزئياً ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى اقل من معدلها السنوي العام بحدود 3-4 درجات مئوية ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

الجمعة 2022/09/23 : يكون الجو غائما جزئياً و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، ويتوقع سقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

السبت 2022/09/24 : أجواء خريفية غائمة جزئياً ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 3-4 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .