تسليم جثمان الشهيد محمد شحام خلال أسبوع

القدس المحتلة/سما/

قبلت محكمة الاحتلال في القدس، الأربعاء، الالتماس المقدم من قبل عائلة الشهيد محمد شحام من بلدة كفر عقب من أجل استلامه ودفنه، ومن المزمع تسليم الجثمان خلال أسبوع؛ حسب ما أعلنت محافظة القدس.

وجاء في بيان المحافظة، أنه "بعد متابعة قانونية من قبل المحامي مدحت ديبة المكلف من قبلها والمحامي محمد محمود، حول قضية احتجاز جثمان الشهيد محمد شحام، جرى إصدار قرار بالإفراج عن جثمان الشهيد".

وقال ديبة إنه "بعد رفض طلب تأجيل الجلسة المعينة ليوم الخميس، المقدم من قبل النيابة العامة باسم وزير الجيش والقائد العسكري، قبلت المحكمة العليا التماس عائلة الشهيد محمد شحام المقدم من قبل طاقم المحامين، وتقرر تسليم الجثمان للعائلة من أجل دفنه ومن المتوقع أن يكون التسليم خلال أسبوع".

ومما يذكر أن شحام استشهد يوم 15 آب/أغسطس الماضي بعدما أطلقت قوات الاحتلال النار عليه أمام ذويه في منزل العائلة ببلدة كفر عقب، وتركه ينزف نحو 40 دقيقة وجرى احتجاز جثمانه منذ حينه.

وأظهر تقرير الطب الشرعي لتشريح جثمان الشهيد شحام، تعرضه إلى 3 رصاصات بالرأس والقسم العلوي من الجسد، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تعمدت إعدامه بعد اقتحام منزل عائلته في مخيم كفر عقب شمال القدس المحتلة.