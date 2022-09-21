الأطر الطلابية: الأزمة في جامعة القدس المفتوحة مازالت قائمة

غزة/سما/

أكدت الأطر الطلابية، اليوم الأربعاء، أنّ الأزمة في جامعة القدس المفتوحة ما زالت قائمة، وأن ما قدمته إدارة الجامعة لا يلبي طموحات الطلبة ولا يخفف عن كاهل عوائلهم.

وأشارت، في بيان توضيحي، إلى أنّ الأطر تعمل جاهدة للوصول إلى حل لهذه الأزمة في أسرع وقت ممكن، لافتًا إلى أنّ قنوات التواصل ما زالت مفتوحة مع الجامعة للوصول لحلول تخدم مصلحة الطالب وتخفف من الاعباء المالية علي عوائلنا خاصة وأننا نعيش ظروف استثنائية حيث نعاني من البطالة والفقر في ظل حصار لا يطاق.

وشددت على أنها ستبقى الحصن المنيع والدرع الحامي لحماية حقوق الطلبة، والمحافظة على المسيرة التعليمية في جامعات الوطن كافة، لافتةً إلى أنها تابعت منذ اللحظة الأولى ملابسات الأزمة وأنها تجري بشكل دائم لقاءات مع إدارة الجامعة ب غزة كان آخرها، يوم الاثنين الماضي، كما أجرت مجموعة من اللقاءات مع لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية.



جدير بالذكر أنّ الأزمة في جامعة القدس المفتوحة نشأت على خلفية اتخاذ إدارة الجامعة سلسلة من الخطوات التي تثقل كاهل الطلبة وعوائلهم، وعليه تطالب الأطر الطلابية في الجامعة الإدارة للعودة إلى سعر الساعة الجامعية (15) دينارًا للساعة كسعر موحد لكافة التخصصات ولكافة المستويات الدراسية، وعدم التمييز بين طالب جديد وطالب قديم ولا بين تخصص وآخر.

والعودة إلى العمل بمنحة الأخوة بالنسبة التي كان معمول بها سابقًا (50%) والعودة إلى العمل توحيد سعر جميع المعاملات الجامعية وتقييدها بدينار واحد كحد أقصى، واعتماد رسوم التسجيل للطالب الجديد - حجز المقعد - (20 دينارًا) أسوة بباقي الجامعات بديلًا عن 350 شيكل.

وإلغاء كل من رسوم الالتحاق (200 شيكل) ورسوم التسجيل الفصلي (40 دينار)، وإلغاء رسوم الخدمات الإلكترونية (10 دنانير) فصليًا لعدم استفادة الطالب منها بالشكل الفعلي كما ورسوم البطاقة الجامعية (10 دانير) لأنه من المفترض أن الطالب يدفع كل منها ضمن الثوابت والخدمات الطلابية.

وتحرير أرصدة صندوق الطالب وإعطاء الحق للأطر الطلابية بالاطلاع على كافة الحركات المالية داخله بصفتها أموالًا تجنى من عموم الطلبة للطلبة المحتاجين بالأساس، وإعادة الحياة الديمقراطية بين أوساط الطلبة في الجامعة.

الأطر الموقعة:

جبهة العمل الطلابي التقدمية

كتلة الاستقلال الطلابية

كتلة الارض والانسان

شبيبة التحرير الفلسطينية

كتلة الوحدة الطلابية

الكتلة الإسلامية

الرابطة الاسلامية

اتحاد لجان كفاح الطلبة

تجمع المبادرة الطلابي

كتلة نضال الطلبة