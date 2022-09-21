غزة: "مجمع الشفاء" يصدر تنويهًا مهمًا للمواطنين

غزة/سما/

أصدر مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة اليوم الأربعاء، تنويهًا مهمًا للمواطنين، بعد إعلان البدء في المرحلة الأولى من تطوير قسم الاستقبال والطوارئ بداية الأسبوع القادم.

وقال مجمع الشفاء "بداية الأسبوع القادم ستبدأ المرحلة الأولى من تطوير قسم الاستقبال والطوارئ في مجمع الشفاء الطبي، لذا نلتمس عذرا منكم ونتمنى تفهمكم في هذه المرحلة".



وأضاف: "سيكون هناك بعض التغيرات في تقديم الخدمة، حيث سيغلق طوارئ الجراحة، وسيتم العمل في طوارئ الباطنة مع قسم التوسعة لجميع الحالات، والغرز والجبس ستكون في العيادة الخارجية في مبنى القدس مقابل قسم الأشعة".



وتابع "هذا القسم سيكون باذن الله نموذجيا وسيخدم أهلنا لعشرات السنين بحيث سيحتوي على 50 سرير، 8 أسرة عناية مركزة، غرفتين للأشعة وغرفة للتصوير التليفزيوني، غرفتين للجبس وغرفتين للفرز، مع صالات انتظار للمرضى، مع وجود طواقم مدربة للتعامل مع الحالات الطارئة".

وأكمل: "نهيب بكم أهلنا وربعنا تفهمنا في هذه المرحلة، والتعاون مع الطاقم الطبي والإداري، واتباع الإرشادات التي ستكون معلقة في جميع الأماكن، وعدم الاكتظاظ وان يكون مرافق واحد مع المريض".