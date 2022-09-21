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رئيس جمهورية بيرو: نحن بصدد فتح مكتب تمثيلي في فلسطين

الأربعاء 21 سبتمبر 2022 09:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس جمهورية بيرو: نحن بصدد فتح مكتب تمثيلي في فلسطين



نيويورك/سما/

أعلن رئيس جمهورية بيرو بيدرو كاستييو، إننا بصدد فتح مكتب تمثيلي للبيرو في دولة فلسطين قريبا.

وقال كاستييو في خطابه في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين بنيويورك، إننا ندين الاحتلال المتواصل من قبل إسرائيل للأراضي الفلسطينية والعربية منذ عام 1967، مؤكدا عدم شرعية هذا الاحتلال.

وأضاف رئيس البيرو: "على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته لتحريك المفاوضات للتوصل إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على طول خطوط عام 1967، من أجل إقامة حدود آمنة وسلام دائم.

#فلسطين

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