الرئيس عباس يستقبل وزير الخارجية الجزائري

نيويورك/سما/

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، في مقر إقامته في نيويورك، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة.

واستعرض سيادته خلال اللقاء، آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وثمن مواقف الجزائر الداعمة للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية، وعلى دورها في إنجاز المصالحة الفلسطينية.

وحضر اللقاء: عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، ومندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، والمشرف العام على الإعلام الرسمي أحمد عساف.

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