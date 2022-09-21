مجدلاني يدعو لمقاطعة "الكنيست" والتوقف عن اعتبار الاحتلال فوق القانون

موسكو/سما/

وضع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أحمد مجدلاني، اليوم الأربعاء، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالدوما الروسي أليكسي كونستانتينوفيتش بوشكوف، في صورة آخر المستجدات السياسية والاوضاع في الأراضي الفلسطينية .

وقال مجدلاني، خلال لقائه في موسكو مع بوشكوف، بحضور سفير دولة فلسطين لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل، وعضو المكتب السياسي للجبهة جمال خليل، إن دولة الاحتلال تمارس إرهاب دولة منظم، وإن تماديها في جرائمها وممارساتها العنصرية يأتي في ظل غياب آليات المساءلة الدولية واعتبارها دولة فوق القانون.

واشار مجدلاني إلى أن ما يقوم به أعضاء الكنسيت الإسرائيلي من اقتحام لأماكن العبادة في القدس، وحملة التحريض على الأسرى، وكذلك تهجير السكان من منازلهم، يتطلب من كافة برلمانات العالم التوقف عن التعامل معهم ومقاطعتهم.

وأكد ضرورة وضع حد لانتهاكات دولة الاحتلال للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، مشيرا إلى أن سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير بمثابة تشجيع للاحتلال لمواصلة بطشه وعدوانه على شعبنا .

من جانبه أكد بوشكوف، حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.

وأضاف: أن روسيا موقفها ثابت تجاه القضية الفلسطينية وتعتبر انه لن يكون هناك استقرار وأمن بمنطقة الشرق الأوسط دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية .

وفي نهاية اللقاء اتفق الطرفان على مواصلة المشاورات الثنائية واقامة لجنة صداقة برلمانية روسية.

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