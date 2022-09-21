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محافظ جنين يطلع لين هيستينغز على انتهاكات الاحتلال المتواصلة

الأربعاء 21 سبتمبر 2022 09:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ جنين يطلع لين هيستينغز على انتهاكات الاحتلال المتواصلة



جنين/سما/

أطلع محافظ جنين أكرم الرجوب، نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، المنسق المقيم للأمم المتحدة، منسق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية لين هيستينغز، على أوضاع المحافظة بشكل عام، في ظل تصاعد انتهاكات الاحتلال المستمرة.

وقال الرجوب خلال لقائه هيستينغز، اليوم الأربعاء، في مكتبه، بحضور نائب المحافظ كمال أبو الرب، إن سياسة حكومة الاحتلال الحالية مستمرة في انتهاكاتها بحق  أبناء شعبنا بشكل عام ومحافظة جنين بشكل خاص خلال الفترة الأخيرة، معتبرا أن الحل الوحيد للخلاص من هذه  الظروف هو إنهاء الاحتلال على أساس الشرعية الدولية، وعبر معاهدات واتفاقيات الأمم المتحدة.

وأشار إلى أهمية دعم القطاع الزراعي باعتبار محافظة جنين زراعية بالدرجة الأولى، وإعادة صيانة آبار المياه، خاصة في التجمعات السكانية التي تعاني من أزمة مياه شرب، إضافة إلى دعم المشاريع التنموية التطويرية.

بدوره، استعرضت هيستينغز البرامج التي ينفذها مكتب الأمم المتحدة في فلسطين.

#اكرم الرجوب #يلين هيستينغز #الاحتلال

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