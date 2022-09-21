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الرئيس عباس يطلع نظيره النيجيري على مستجدات القضية الفلسطينية

الأربعاء 21 سبتمبر 2022 08:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يطلع نظيره النيجيري على مستجدات القضية الفلسطينية



نيويورك/سما/

 

اجتمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، مع الرئيس النيجيري محمد بخاري، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأطلع سيادته نظيره النيجيري، على مستجدات القضية الفلسطينية، في ظل تواصل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا وأرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

وكان الرئيس النيجيري محمد بخاري أكد في كلمته التي ألقاها، اليوم الأربعاء، في الجمعية العامة أن بلاده تدعم المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني في نيل الحرية والاستقلال وإقامة الدولة المستقلة.

وحضر اللقاء: عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ومندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور.

وكان سيادته وصل إلى نيويورك مساء الأحد، للمشاركة في أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن المقرر أن يلقي سيادته، يوم الجمعة المقبل الثالث والعشرين من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

#الرئيس عباس #نيجيريا

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