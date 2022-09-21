  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المالكي يطلع نظيره اليوناني على التدهور وصعوبة الأوضاع في فلسطين المحتلة

الأربعاء 21 سبتمبر 2022 08:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالكي يطلع نظيره اليوناني على التدهور وصعوبة الأوضاع في فلسطين المحتلة



نيويورك/سما/

 أطلع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس، على التدهور وصعوبة الأوضاع في فلسطين المحتلة، بسبب ما تقوم به إسرائيل، وغياب اي نية لدى الحكومات الاسرائيلية، بما فيها الحالية لتحمل مسؤولياتها القانونية ووقف الجرائم والالتزام بقواعد القانون الدولي، بسبب الصمت الدولي، وعدم اتخاذ الاجراءات اللازمة للمساءلة والمحاسبة، وفي ضوء الانتخابات الاسرائيلية القادمة التي تشتعل على حساب الدم الفلسطيني.

وأشار المالكي لدى لقائه نظيره اليوناني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 77 المنعقدة حالياً في نيويورك، إلى أن القيادة الفلسطينية لن تبقى مكتوفة الأيدي تجاه تصاعد وتيرة القتل والإرهاب بحق أبناء الشعب الفلسطيني، بما في ذلك ارهاب المستوطنين، وأنها تتبع كافة السبل القانونية والدبلوماسية والدولية لتوفير الحماية لابناء شعبها.

ودعا اليونان التي تربطها علاقات تاريخية وطيدة مع دولة فلسطين، بالاعتراف بدولة فلسطين ودعم حصولها على العضوية الكاملة في الامم المتحدة، كحق اصيل، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والحماية، وحماية لحل الدولتين المتسق مع القانون الدولي، والمجمع عليه دوليا.

كما تطرق المالكي للعلاقات الثنائية ودور اليونان على المستوى الفردي، وضمن الاتحاد الاوروبي في الدفع بالشأن الفلسطيني، وتطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات.

بدوره أكد وزير الخارجية اليوناني دعم اليونان الدائم للقضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ورفض لسياسات الاستيطان غير الشرعي في الارض الفلسطينية المحتلة، وانها على استعداد دائم للعب دور لحماية افق السلام في الشرق الاوسط، انطلاقا من علاقاتهم التاريخية بفلسطين.

#رياض المالكي #فلسطين #اليونان

الأكثر قراءة اليوم

نابلس: الاتفاق على إنهاء كافة الخلافات وعودة الحياة إلى طبيعتها

رصد إقلاع لطائرة يوم القيامة :. هذا ما تفعله هذه الطائرة ..

استطلاع: هنية يتفوق على الرئيس عباس لو جرت انتخابات والبرغوثي المفضل

الاحتلال يزعم كشف هوية منفذ عملية "حولون".. صورة

رسمياً.. الاحتلال يعلن مقتل مستوطنة في حولون بعملية فدائية

الطيراوي يصدر بياناً حول أحداث نابلس المؤسفة

التلفزيون الروسي: جنازة الملكة إليزابيث كانت "الوقت المثالي" لهجوم نووي على بريطانيا

الأخبار الرئيسية

44

لأول مرة منذ سنوات.. لبيد سيعلن في خطابه بالأمم المتحدة دعمه لحلّ الدولتين

كوخافي-وغانتس-منصب-قائد-الأركان

غانتس: إنتاج الغاز من "كاريش" سيتم في الموعد المحدد.. وكوخافي يهدد

لابيد يشن هجوما على نتنياهو..

photo_2022-09-21_15-16-47

كتائب القسام: هذه رسالة محمد الضيف لشباب أمتنا

هل ستؤثر عملية "حولون" على إصدار تصاريح دخول الفلسطينيين إلى "إسرائيل" ؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية