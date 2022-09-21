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الحفاظ على الذاكرة الجمعية..السفير دبور يلتقي وفداً من رئاسة الاونروا لمناقشة ارشيف اللاجئين

الأربعاء 21 سبتمبر 2022 07:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحفاظ على الذاكرة الجمعية..السفير دبور يلتقي وفداً من رئاسة الاونروا لمناقشة ارشيف اللاجئين



بيروت /سما/


التقى سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية اشرف دبور بحضور وزير العدل الفلسطيني الدكتور محمد الشلالدة اليوم الاربعاء، وفداً من الاونروا ضم دوروثي كلاوس مديرة برنامج الاغاثة في الوكالة، مدير شؤون الوكالة في لبنان بالانابة منير منة، والمستشار الاعلامي والناطق باسم الاونروا عدنان ابو حسنة.
واوضح الوفد للسفير دبور طبيعة مشروع الارشفة الالكترونية ومدى حيويته للاجئين الفلسطينيين بحيث يخدم السياق التاريخي والرواية الفلسطينية حول النكبة وقضية اللاجئين.
واكد وفد الاونروا ان المشروع يهدف للحفاظ على الذاكرة الجمعية للاجئين الفلسطينيين وتاريخهم  مؤكدا بانه لن يتم نقل الوثائق من اماكن عمليات الاونروا الخمسة الى مقر الاوسكوا ولكن ما يتم  هو العمل التقني الخاص بعملية الارشفة وتثبيت شجرة العائلة للاجئ الفلسطيني.
من جهته السفير دبور وجه تساؤله ان يكون هذا المشروع له علاقة بما طرح مؤخراً من نقل بعض مهام الاونروا الى مؤسسات دولية اخرى واكد على ان  الهدف من مشروع التوثيق يجب ان يكون لتعزيز وتطوير الحماية والاغاثة وقيام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الاونروا بواجباتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين واعتبار التوثيق مرجعية قانونية للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات والتأكيد على قرارات الامم المتحدة ذات الصلة والخاصة باللاجئين الفلسطينيين وتحمل  إسرائيل المسؤولية القانونية الدولية عن تهجيرهم من وطنهم وجريمة انكار حقهم في العودة الى وطنهم وعدم تنفيذ قرارات الامم المتحدة الخاصة باللاجئين الفلسطينيين وخاصة القرار 194.
وطالب السفير دبور الوفد بالتوضيح  لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين ومرجعيته  حول المشروع واهدافه وكافة المعلومات الخاصة به.

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