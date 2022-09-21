غانتس يعقب على مساعي إيران إمداد لبنان بالطاقة

القدس المحتلة/سما/

عقب وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس مساء اليوم الأربعاء، على مساعي إيران في دعم الدولة اللبنانية لحل مشكلة الطاقة ونقص الوقود.



ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن غانتس قوله: "إن إيران من خلال حزب الله تحاول شراء لبنان من خلال توفير الوقود وإصلاح نظام الكهرباء".



وبحسب الصحيفة فقد زعم غانتس أن اعتماد لبنان في مجال الطاقة على إيران سيؤدي في نهاية المطاف إلى إنشاء قواعد إيرانية على الأراضي اللبنانية وزعزعة استقرار المنطقة.



يشار إلى أن الدولة اللبنانية تعاني من نقص حاد في موارد الطاقة لديها، في الوقت الذي يسعى حزب الله لسد العجز من خلال استيراد وقود مجاني من الجمهورية الإيرانية.