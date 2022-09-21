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وزير خارجية البرتغال يؤكد دعم بلاده للقضية الفلسطينية

الأربعاء 21 سبتمبر 2022 06:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير خارجية البرتغال يؤكد دعم بلاده للقضية الفلسطينية



نيويورك/سما/

 أكد وزير الخارجية البرتغالي جوا كرافينهو، الأربعاء، دعم بلاده للقضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ورفض بلاده لسياسات الاستيطان غير الشرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 77 المنعقدة حاليا في نيويورك.

بدوره وضع المالكي، نظيره البرتغالي، في صورة الأوضاع الصعبة في الأرض الفلسطينية المحتلة؛ بسبب ممارسات الاحتلال الاسرائيلي العنصرية وغير الشرعية، وجرائمه بحق أبناء شعبنا، وتكثيف هذه الجرائم والممارسات العنصرية في ضوء الانتخابات الاسرائيلية المقبلة.


وأشار إلى أن اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال تمعن في جرائمها وممارساتها الاستعمارية العنصرية بسبب غياب آليات المساءلة الدولية، وتحصينها من اي محاسبة او مساءلة واعتبارها دولة فوق القانون.

وأكد المالكي أن دولة فلسطين لن تبقى مكتوفة الايدي تجاه تصاعد وتيرة القتل والارهاب بحق ابناء الشعب الفلسطيني، بما في ذلك ارهاب المستوطنين، وأنها تتبع كافة السبل القانونية والدبلوماسية والدولية لتوفير الحماية لأبناء شعبها، وعلى ضوء ذلك طالب المالكي البرتغال، التي تربطها علاقات تاريخية وطيدة مع دولة فلسطين، بالاعتراف بدولة فلسطين ودعم حصولها على العضوية الكاملة في الامم المتحدة، كحق أصيل لشعبنا في تقرير المصير والحماية، وحماية حل الدولتين الذي أجمع عليه المجتمع الدولي.

#البرتغال #القضية الفلسطينية

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