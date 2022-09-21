فيديو: سفير "إسرائيل" بالأمم المتحدة يغادر القاعة خلال خطاب الرئيس الإيراني

نيويورك/سما/

غادر سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، اليوم الأربعاء، القاعة التي تشهد اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة الدولية احتجاجا على خطاب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وظهر إردان حاملا صورة جداته الناجيات من المحارق النازية (الهولوكوست)، وفق قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية.

وقال سفير إسرائيل لدى مغادرته القاعة: "هذا تدهور أخلاقي جديد للأمم المتحدة. قاتل جماعي ينكر الهولوكوست، يصعد على المنبر لنشر كراهيته المقيتة".

والاثنين الماضي، نشرت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، مقابلة مع الرئيس الإيراني أجرتها معه ليزلي ستال، كبيرة المراسلين في برنامج 60 دقيقة.

وقالت ستال موجة سؤالها لرئيسي: "هل تعتقد أن المحرقة (الهولوكوست) حدثت؟ أن 6 ملايين يهودي ذبحوا؟".

وأجاب رئيسي بقوله: "أنظري.. الأحداث التاريخية يجب أن يدقق فيها الباحثون والمؤرخون. هناك بعض المؤشرات على حدوث ذلك. إذا كان الأمر كذلك، فينبغي أن يسمحوا بالتحقيق فيها والبحث فيها".

وأثارت تصريحات رئيسي غضبا رسميا شديدا في تل أبيب التي اعتبرت أنها إنكارا للهولوكوست.