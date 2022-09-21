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لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة تتخذ عدة قرارات خلال جلستها الأسبوعية

الأربعاء 21 سبتمبر 2022 05:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة تتخذ عدة قرارات خلال جلستها الأسبوعية



غزة/سما/

عقدت لجنة متابعة العمل الحكومي، اليوم الأربعاء، جلستها الأسبوعية، بمقر رئاسة العمل الحكومي بمدينة غزة.

واستمعت إلى تقرير مقدم من وزارة الصحة حول خدمات عمليات جراحة القلب المفتوح، وجهود الوزارة في تطويرها، كما اطلعت على تقرير مفصل عن عمل اللجنة العليا للحرف والمنشآت الخطرة.


ورفضت اللجنة،  إعلان الاحتلال منع تصدير بعض المنتجات الزراعية، مستنكرة محاولاته المستمرة لابتزاز المزارع الفلسطيني في مصدر رزقه، داعيةً إلى وضع حد لسياسة التحكم في الصادرات ضمن الحصار المفروض على شعبنا.


وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأقرت محاضر اجتماعات لجنتي الشئون الاقتصادية وشئون الأراضي، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.

فيما يلي قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي: 


- صرف مبلغ مالي لدعم فاتورة رواتب موظفي الهيئات المحلية.

- تكليف وزارة المالية بزيادة قيمة عطاء المواد التموينية، لصالح وزارة الداخلية والأمن الوطني.

- تخصيص قطعة أرض حكومية بمحافظة غزة، لصالح وزارة التربية والتعليم بهدف إنشاء مدرسة جديدة.

- إلغاء تخصيص مجموعة من الأراضي الحكومية، نظراً لمخالفة شروط التخصيص.

- إعفاء مربي الأغنام والأبقار من رسوم بعض الطعومات واللقاحات، المحصلة بوزارة الزراعة.

- اعتماد تنسيب وزارة السياحة والآثار، حول المرحلة الأولى من مشروع التنقيب عن الاكتشاف الأثري في منطقة البريج.

- تشكيل لجنة برئاسة ديوان الفتوى والتشريع وعضوية عدد من جهات الاختصاص، للنظر في اللائحة الإدارية والنظام المالي المقترحين للجان الزكاة.

- المصادقة على مشروع قرار وزارة العمل، حول منح الإجازة المهنية للعاملين في المهن الحرفية.

- تكليف كافة الدوائر الحكومية بإعداد مؤشرات جودة لخدماتها المقدمة للمواطنين، والمعتمدة ضمن دليل الخدمات الحكومية.

- تشكيل لجنة حكومية برئاسة وزارة المالية وعضوية عدد من الوزارات، لمتابعة ملف مؤسسات التقسيط وآليات عملها.

- تنسيب التعديلات المقترحة من وزارة المالیة على قانون ضریبة الدخل رقم (17)لسنة 2004م، للمجلس التشريعي الفلسطيني.

- تنسيب التعديلات المقترحة على قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م، للمجلس التشريعي الفلسطيني.

#لجنة متابعة العمل الحكومي #غزة

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