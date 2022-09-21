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كتائب القسام: هذه رسالة محمد الضيف لشباب أمتنا

الأربعاء 21 سبتمبر 2022 05:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
كتائب القسام: هذه رسالة محمد الضيف لشباب أمتنا



غزة/سما/

كشفت كتائب الشهيد عز الدين القسام، اليوم الأربعاء،عن رسالة قائد هيئة الأركان في كتائب القسام محمد الضيف لشباب أمتنا.

وقالت كتائب القسام خلال افتتاح المعلم الجهادي ميدان طائرة شهاب غرب مدينة غزة ، ان رسالة قائد الأركان محمد الضيف والقسام لشباب أمتنا ومهندسيها وطاقاتها: " يا شباب الأمة أنتم درعنا وسندنا وجيشنا الذي نقاتل به، أنتم من يحافظ على القيم والثوابت والمقدسات، كل طاقة وكل علم ومال وإمكانية لإسناد المجاهدين في فلسطين مطلوبة من أبناء الأمة."

وأضافت الكتائب" ان رسالة التحدي والإرادة الفلسطينية في قلب قطاع غزة لا تُكسر ولا تُطأطأ رأسها.

وأكدت القسام أن بنادقها مشرعة في قلب العدو لا سواه.

ولفتت الكتائب الى أن مشروع الطائرة جاء كنقلة نوعية في مجال العمل العسكري على مستوى فلسطين، وكتائب القسام نجحت في تصنيع الطائرة بأيدي مهندسيها.

وبينت أن تطوير الأدوات العسكرية يأتي رغم الحصار الصهيوني وإغلاق ممرات الإمداد، وتم صناعتها بأيدي مهندسي القسام وداخل غزة المحاصرة.

وأشارت الى أن سلاح الطائرات المسيرة وكل الأسلحة التي تصنع بأيدي قسامية خالصة ستشق بها طريق التحرير.

#كتائب القسام #محمد الضيف #طائرة شهاب #ميدان شهاب
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