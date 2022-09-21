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رئيسي: الاحتلال الإسرائيلي استطاع أن يقيم أكبر سجن في العالم بغزة

الأربعاء 21 سبتمبر 2022 04:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيسي: الاحتلال الإسرائيلي استطاع أن يقيم أكبر سجن في العالم بغزة



نيويورك/ سما/

قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أن الاحتلال الإسرائيلي استطاع أن يقيم أكبر سجن في العالم بغزة كما يقوم بتوسيع المستوطنات على الأراضي الفلسطينية.

وأضاف رئيسي، اليوم الأربعاء، خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة: ان "إسرائيل" تمارس التطهير العرقي بحق الفلسطينيين منذ 70 عاماً وتضع غزة في سجن.

وأكد أن الكيان الصهيوني الذي يحتل القدس لا يمكن أن يكون شريكاً في الأمن.

وأشار الى أن بعض الدول تعتبر أنّ إيران تُمثل تهديداً عبر برنامجها النووي

و أعلن رئيسي أنّ إيران لا تنوي تصنيع السلاح النووي ولا تفكر فيه وذلك بناء على فتوى قائد الثورة بتحريمه.

يتبع..

#ابراهيم رئيسي #اسرائيل #غزة

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