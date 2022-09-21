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أول دولة تعلن عن تحركات عسكرية على خلفية قرار بوتين

الأربعاء 21 سبتمبر 2022 04:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول دولة تعلن عن تحركات عسكرية على خلفية قرار بوتين



وكالات/سما/

أعلن وزير الدفاع الليتواني، أرفيداس أنوسوسكاس، اليوم الأربعاء، أن ليتوانيا، قررت رفع مستوى استعدادات قواتها ردا على إعلان روسيا التعبئة الجزئية.


وكتب أنوساوسكاس على مواقع التواصل الاجتماعي: "بما أن التعبئة العسكرية الروسية ستنفذ أيضا في منطقة كالينينغراد، في جوارنا، فلا يمكن لليتوانيا أن تراقب فقط. سنزيد من جاهزية قوات الرد السريع لدينا".

وقال أيضا إن ليتوانيا تناقش إجراءات لمزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا، مشيرا إلى أن فيلنيوس تدعو جميع الحلفاء إلى زيادة المساعدات إلى أوكرانيا.

بدورها أعلنت فنلندا أنها تراقب الوضع عن كثب وذلك على خلفية إعلان الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، التعبئة الجزئية.

وأصدر بوتين مرسوما يتضمن تعليمات لرؤساء الكيانات الروسية بضمان تنفيذ إجراءات التعبئة الجزئية بالعدد المناسب وفي الإطار الزمني الذي يحدده وزير الدفاع.

#ليتوانيا #بوتين

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