معايعة والسفير التركي يبحثان سبل التعاون المشترك في مجال السياحة

بيت لحم/سما/

بحثت وزيرة السياحة والاثار رولا معايعة، وضيفها سفير تركيا لدى فلسطين أحمد رضا ديمير، اليوم الأربعاء، سبل التعاون المشترك في مجال السياحة.

وأشارت الوزيرة معايعة، خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم بمقر الوزارة في بيت لحم، إلى اهمية الاستمرار بالعمل على استقطاب الساحة الإسلامية الى فلسطين خصوصا من الدول التي تستطيع تجاوز عقبات الاحتلال والدخول الى فلسطين، مؤكدة العمل على تطوير اعداد المجموعات السياحية التركية القادمة لزيارة فلسطين.

وأكدت عمق العلاقات الفلسطينية التركية، وضرورة التعاون في مجال الترويج السياحي الثنائي المشترك وتبادل الخبرات في هذا المجال، بالإضافة لضرورة تحقيق التشبيك المباشر ما بين القطاع السياحي الفلسطيني ونظيره التركي في سبيل تطوير اعداد المجموعات السياحية التركية القادمة لزيارة فلسطين، وذلك ضمن برامج سياحية فلسطينية ومستخدمين للمرافق السياحية الفلسطينية.

وتحدثت معايعة عن الخطة التسويقية السياحية التي تنتهجها فلسطين للترويج للقطاع السياحي الفلسطيني من خلال فتح أسواق جديدة، وتذليل العقبات امام القطاع السياحي الفلسطيني، والمشاركة في الفعاليات السياحية الدولية وفي أهم المحافل السياحية العالمية، وبالأخص بعد انتهاج فلسطين لمجموعة من الأنماط السياحة، التي عملت على اثراء السلة السياحية التي تمتلكها فلسطين.

كما تطرقت الوزيرة إلى أهمية العمل الذي يجري على الأرض لضمان عودة النشاط السياحي في فلسطين الى سابق عهده، وبتعاون الجميع ستعود فلسطين منارة للمجموعات السياحية من مختلف دول العالم، حيث استقبلت فلسطين في عام 2019 أكثر من 3.5 مليون سائح محققين بذلك أكثر من 2.7 مليون ليلة مبيت في الفنادق الفلسطينية، وهذه الارقام قياسية نطمح لتحقيقها مرة اخرى مع انتهاء جائحة كورونا وما سببته من معيقات وعقبات، خصوصا في كون هذا القطاع اول المتضررين من جائحة كورونا وسيكون اخر المتعافين منها.

بدوره أكد السفير التركي أهمية العمل المشترك ما بين تركيا وفلسطين وخصوصا في المجال السياحي، وتقديم كامل الدعم والتعاون في سبيل تطوير الواقع والعمل السياحي المشترك بين البلدين.

وتناول اللقاء الحديث حول الاعداد الكبيرة من الفلسطينيين الذين يزورون تركيا سنويا سواء للسياحة او للتجارة وغيرها وسبل تذليل العقبات والمعيقات أمامهم.

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