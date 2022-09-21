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محافظ جنين يطلع قائد البعثة الكندية على انتهاكات الاحتلال المستمرة

الأربعاء 21 سبتمبر 2022 04:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ جنين يطلع قائد البعثة الكندية على انتهاكات الاحتلال المستمرة



جنين/سما/

 أطلع محافظ جنين أكرم الرجوب، اليوم الأربعاء، قائد فريق البعثة الكندية العميد باتريك روبيشو، على الأوضاع العامة وانتهاكات الاحتلال المتواصلة لمحافظة جنين.

واستعرض الرجوب التطورات الميدانية في ضوء استمرار اعتداءات الاحتلال لمحافظة جنين والتنكيل بأبناء شعبنا بإيعاز من الحكومة الإسرائيلية التي أعطت الضوء الأخضر لجيشها باستهداف التجمعات السكانية في المحافظة، وممارسة المزيد من الإجراءات العدوانية، وهي بذلك تعمل على تصدير أزمتها السياسية على حساب الدم الفلسطيني وممارسة سياسة العقاب الجماعي في ظل انسداد أفق العملية السياسية وتنصل الاحتلال من الحقوق الوطنية المشروعة لأبناء شعبنا من نيل الحرية والاستقلال والاستقرار.

من جهته أشار العميد روبيشو إلى الجولات الميدانية التي تقوم بها البعثة لتوثيق اعتداءات المستوطنين والاستماع إلى شهادات المواطنين والمزارعين في المحافظات وعرضها على الجانب الإسرائيلي وإبراز معاناتهم من اعتداءات الجيش على الأرض والإنسان الفلسطيني.

وتخلل اللقاء مناقشة العديد من القضايا المشتركة وسبل التعاون بين الجانبين.

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#جنين #أكرم الرجوب

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