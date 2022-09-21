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"بداية رام الله" تحكم بالمؤبد 15 سنة على مدان بتهمة بيع مخدرات ومؤثرات عقلية

الأربعاء 21 سبتمبر 2022 03:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
"بداية رام الله" تحكم بالمؤبد 15 سنة على مدان بتهمة بيع مخدرات ومؤثرات عقلية



رام الله/سما/

 أصدرت محكمة بداية رام الله برئاسة القاضي رامز جمهور وعضوية القاضي امجد شعار والقاضي هناء المشني حكماً بإدانة متهم، وحكمت عليه بالسجن المؤبد مدة 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار أدرني.

وجاء الحكم عن تهمة بيع مخدرات ومؤثرات عقلية سندا لأحكام المادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 والمعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات.

جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها وكيل النيابة العامة رنا ابودواس، وذلك بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة رام الله.

#رام الله

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